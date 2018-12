Groener gaan leven: ‘Wen er maar aan!’

Klimaatmaatregelen Kabinet onderzoekt hogere vliegtaks om automobi­list te sparen

21 december Het kabinet laat doorrekenen of de nog in te voeren vliegtaks verdubbeld kan worden van 7 naar 15 euro per vlucht, om zo de rekening van de klimaatmaatregelen voor automobilisten te verzachten. Ook wordt Brussel om toestemming gevraagd voor een nationaal verbod op de verkoop en import van auto’s op benzine en diesel in 2030.