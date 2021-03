Grapperhaus wil seksueel misbruik van overledene niet bij wet strafbaar stellen

De krant vertelt het relaas van drie zussen van wie de overleden moeder wordt misbruikt door een, zo blijkt na politieonderzoek van een jaar, 18-jarige verstandelijk beperkte jongen. Het blijkt echter, ook na een bekentenis, onmogelijk hem te vervolgen voor de ‘ontuchtige handelingen’ met het lichaam van hun moeder.



In een brief aan de nabestaanden noemt Grapperhaus de zaak ‘mensonwaardig’ en ‘schokkend voor de samenleving als geheel’. Niettemin stelt hij dat het om een ‘zeer beperkt aantal gevallen’ zou gaan en dat de daders meestal ook kunnen worden gestraft voor moord of doodslag.



Volgens Grapperhaus’ woordvoerder zijn er bovendien nog andere ingangen in het strafrecht om dit aan te pakken, zoals ‘vernieling’, ‘grafschennis’, of andere wetsartikelen waarin het opgraven, vernietigen of verbergen van lijken strafbaar wordt gesteld.