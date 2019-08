Grapperhaus: Thailand bereid te werken aan oplossing in zaak Van Laarhoven

Grapper­haus en OM: Reis naar Thailand om uitleve­ring coffeeshop­baas wél in goed overleg

21 augustus Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) spreekt tegen dat het Openbaar Ministerie ontstemd is over zijn reis naar Thailand. Ook het OM zelf zegt, in tegenstelling tot wat sommige media beweren, niet ontstemd te zijn over de voorgenomen reis om de aldaar gedetineerde coffeeshopbaas Johan van Laarhoven terug naar Nederland te halen, maar juist te hebben geholpen met de voorbereiding van het bezoek.