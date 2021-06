Grapperhaus: Terughalen IS-ganger is conform kabinetsbeleid

Het terughalen van IS-ganger Ilham B. is volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in lijn met het kabinetsbeleid. Hij moest zich vandaag in de Tweede Kamer verweren tegen felle kritiek van coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen PVV en FvD. B. werd zaterdag vanuit een Koerdisch kamp overgebracht naar Nederland.

,,Ik wil nog eens benadrukken dat het om een verdachte gaat die op het punt stond om door de rechtbank te worden ontslagen van strafvervolging”, stelde Grapperhaus. Dan zou volgens de CDA-bewindsman betekenen dat zij ‘straffeloos kon terugkeren naar Nederland’. Daarom werd zij ‘omwille van de berechting’ teruggehaald naar Nederland.

Volgens de minister heeft hij de Kamer al in november 2019 op de hoogte gesteld van de criteria die het kabinet hanteert voor het eventuele terughalen van Nederlandse IS-gangers: de veiligheidssituatie in de regio, van de betrokkenen en de nationale veiligheid worden meegewogen. ,,Uiteindelijk waren omstandigheden zo dat kabinet het veilig en verantwoord vond.” Naast B. werden ook haar twee jonge kinderen en een kind van 12 dat door zijn moeder naar Syrië werd ontvoerd naar Nederland gehaald.

Alle gezindte

Ook benadrukte Grapperhaus dat de repatriëring ‘een kabinetsbesluit was’, genomen door ‘ministers van alle gezindten in het kabinet’. De PVV suggereerde afgelopen weekend op sociale media dat de wisseling op het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar D66-leider Sigrid Kaag nu minister is, tot de repatriëring heeft geleid. Ingewijden stellen echter dat de voorbereiding voor het terughalen van B al begin dit jaar, toen VVD’er Stef Blok nog buitenlandminister was, is begonnen.

VVD en CDA vinden dat B. nooit naar Nederland had moeten komen. CDA-Kamerlid Anne Kuik meent dat B. ‘haar middelvinger heeft opgestoken naar Nederland’. ,,Mensen die willens en wetens naar het kalifaat reizen hebben hun toekomst in Nederland verspeeld”, stelt VVD’er Ingrid Michon. Volgens haar partij had de vrouw uit Gouda ‘in de zandbak’ moeten blijven en in de regio bestraft moeten worden. Het kabinet kijkt, zo zei Grapperhaus, nog steeds naar berechting in de regio maar dat blijkt ‘buitengewoon weerbarstig’. Ook omdat in landen als Irak de doodstraf een optie is, waar Nederland ‘principieel’ niet aan mee wil werken.

Vliegtuigwielen

Ook was de VVD ontstemd over de manier waarop het nieuws zaterdagochtend, via Koerdische media, naar buiten kwam terwijl de Kamer pas ’s avonds werd geïnformeerd. Volgens Grapperhaus was de langdurige geheimzinnigheid nodig voor ‘het welslagen van de missie en de volstrekte veiligheid van onze mensen’. ,,Pas als de vliegtuigwielen weer in de buik van het vliegtuig waren verdwenen zouden we de Kamer informeren.”

De PVV en de SGP vrezen dat het kabinet met het terughalen van B. een precedent geschapen heeft. ,,Hoeveel vrouwen gaat u nog terughalen?”, wilde Kamerlid Gidi Markuszower weten. Volgens Grapperhaus is daar geen sprake van. ,,Hoe en wat verder is niet uit deze zaak af te leiden.”

Ontsnapt

In de coalitie verschillen partijen van mening over het terughalen van IS-strijders. D66 vindt het in tegenstelling tot VVD en CDA wél een goed idee om hen in Nederland te berechten. Volgens D66-Kamerlid Hanneke van der Werf raken nu ook IS-vrouwen van de radar, bijvoorbeeld omdat ze verdwijnen uit kampen. ,,Er zijn tenminste 15 vrouwen ontsnapt”, stelde Grapperhaus.

FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren hekelde de ‘geheel verzorgde reis’ die B. van het kabinet naar Nederland kreeg aangeboden. Hij wil liever dat Nederland met de Syrische regering van dictator Assad in gesprek gaat over het terugsturen van Syriërs. Dat is geen optie, stelde Grapperhaus. ,,Nederland onderhoudt geen diplomatieke banden met Syrië.”

