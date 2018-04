Grapperhaus: prijs huurmoord steeds lager

Een zonneklaar antwoord op de liquidatiegolf in de zogenoemde Mocro-oorlog heeft Grapperhaus evenwel niet, erkent de minister. Wel vestigt hij de hoop op een trits maatregelen, die hij afgelopen tijd aankondigde. Zoals meer opsporingsonderzoeken naar vuurwapens, hogere straffen op het bezit daarvan en zwaardere straffen voor liquidaties die in georganiseerd verband worden gepleegd. ,,Want deze liquidaties zijn volkomen buiten iedere orde en we moeten alles doen wat we kunnen om dit te stoppen.’’