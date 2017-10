Grapperhaus over eerdere kritiek op Rutte: Ik heb nu andere rol

Grapperhaus noemde een een aantal ideeën van premier Mark Rutte over normen en waarden 'flutpolitiek'. Ook schreef hij dat je jihadisten niet hun staatsburgerschap moet ontnemen. ,,Integendeel, je moet ze laten terugkomen'', aldus Grapperhaus in 2015. Saillant: uitgerekend zijn nieuwe ministerie is verantwoordelijk voor dat beleid.



Volgens Grapperhaus deed hij zijn opmerkingen als privépersoon en niet als minister. Om die reden zouden al zijn schrijfsels nog altijd toegankelijk zijn, zei hij vanmorgen na afloop van het gesprek met Rutte in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. ,,U mag allemaal weten wat ik als privépersoon daarvan vond. Ik ga nu als bewindspersoon aan de slag. Dat is een andere rol.''



Gevraagd naar de naamsverandering van zijn ministerie, van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid, zei Grapperhaus: ,,Ik denk dat het goed is dat we aan de mensen benadrukken dat we een rechtsstaat hebben. Ik zal beloven dat ik erop ga letten dat de naamswijziging met zo min mogelijk sores en kosten gepaard gaat."