Grapperhaus lijkt gat in Dna-wet (alsnog) te dichten

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) laat onderzoeken of het ‘haalbaar’ is om eerder dna af te nemen van verdachten in strafzaken waar meer dan 4 jaar cel op staat. Hij wil dit graag.

Nu verdwijnt het dna-profiel van verdachten pas in de databanken als ze zijn veroordeeld, maar een deel van hen heeft dan al de benen genomen, bleek eerder. Ze worden dan wel veroordeeld, maar zonder dat ze er bij zijn. Hierdoor bleek in juni vorig jaar dat van maar liefst 21.000 veroordeelden het dna nog ontbrak in de databanken.



Dat kan ernstige gevolgen hebben, zo bleek in de zaak van Bart van U., de moordenaar van Els Borst. Het OM had verzuimd dna van Van U. af te nemen, toen hij was veroordeeld voor verboden wapenbezit. Als toen dna was afgenomen, was de moord op Borst eerder opgelost en de doodslag die hij erna pleegde op zijn zus waarschijnlijk zelfs voorkomen.



Uit twee rapporten bleek al eerder dat het ‘gat’ in de dna-wetgeving gedicht moest worden, maar minister Grapperhaus leek weinig haast te maken.

Mogelijkheden

Nu stelt hij twee mogelijkheden voor. Ten eerste dus het afnemen van dna bij verdachten van misdrijven waar vier jaar cel of meer op staat. Zij worden namelijk gaande het onderzoek vaak op vrije voeten gesteld, dus dan is het dna vast ‘in huis’.



Als tweede optie noemt Grapperhaus het afnemen van dna bij alle verdachten die ‘in verzekering worden gesteld’. De facto bereikt hij daarmee dezelfde groep. Daarom onderzoekt hij ook nog of het juridisch mogelijk is om van een specifieke categorie verdachten, bijvoorbeeld van gewelds- en zedenmisdrijven, altijd het celmateriaal af te nemen.

Jos B.