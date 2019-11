Grapperhaus: Ik kan geen agenten tevoorschijn toveren

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zegt te willen kijken of hij taken kan ‘verlichten’ voor de politie, maar waarschuwt ook: ,,Ik kan geen agenten tevoorschijn toveren.’’

Een uitgeput politieapparaat dat zaken op de plank moet leggen, door onderbezetting meldingen in de wacht zet en niet toekomt aan het opsporen van zware misdaad. De politievakbonden schotelden vanochtend een zwart beeld voor aan hun minister.

Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum worden agenten uit het hele land ingezet voor de beveiliging tegen de georganiseerde misdaad. Dat zorgt er volgens de politie voor dat de krapte alleen maar toeneemt. Er zijn simpelweg te veel taken voor te weinig agenten.

De bonden stellen dus ook dat er ‘keuzes moeten worden gemaakt’ over hoe de politie moet worden ingezet het komende jaar. Zo staan er ook nog eens veel festivals op stapel zoals de Formule 1 in Zandvoort, het Eurovisie Songfestival en de Invictus Games in Den Haag.

Grapperhaus zegt dit te erkennen. ,,We kunnen niet nog meer taken bij politie neerleggen, maar kijken waar we taken kunnen verlichten.’’

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zei al minder agenten in te willen zetten bij voetbalwedstrijden en evenementen. Grapperhaus volgt die strategie. ,,De politie-inzet is aan lokale chefs. Maar ik vraag mij ook af of wij als samenleving zoveel festivals nodig hebben.’’

Hij zegt daarvoor ook in gesprek te zijn met de politie. De vakbonden willen liever meer agenten, maar dat wil hij ook, stelt de minister. ,,De pijplijn vanaf de arbeidsmarkt begint leeg te raken. We kijken naar alles om snel meer agenten te hebben, zoals het verkorten van de opleiding. Maar ik kan geen nieuwe agenten tevoorschijn toveren.’’

Ellendig

Punt is namelijk dat het aantal agenten tijdens het vorige kabinet is geslonken. Rutte III nam zich voor 1111 fte aan nieuwe agenten aan te stellen, maar door de vergrijzing binnen de politie en het feit dat de Politieacademie juist lang mínder mensen moest opleiden, duurt het langer dan gewenst. Grapperhaus: ,,We hebben tijd nodig om meer agenten te realiseren. Het kost echt tijd, hoe ellendig ook.’’

In de Tweede Kamer klinkt echter felle kritiek. De gedachte is dat Grapperhaus te weinig moeite doet om geld beschikbaar te krijgen voor de politie. Volgens de PvdA, SP en GroenLinks laat hij zich te snel wegsturen bij zijn collega’s in het kabinet als hij jaarlijks vraagt om meer geld voor de politie. ,,Het is een politieke keuze om niet meer geld te besteden aan de politie,’’ zegt PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken. ,,De tekorten zijn echt enorm. Ik verlang meer van deze minister.’’

Grapperhaus: ,,Ik kan niet even beuken en zeggen: geef hier dat geld. Maar ik heb gedaan wat ik kan.’’ Hij wijst er bovendien op dat het kabinet sinds de start 290 miljoen euro per jaar extra heeft uitgetrokken voor de politie.