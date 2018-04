Grapperhaus ging als advocaat niet in de fout

Voormalig fiscalist van het advieskantoor KPMG Meijburg, Karim Aachboun, claimde dat Grapperhaus gedragsregels voor advocaten heeft geschonden. Het advieskantoor had namelijk in de bittere ontslagprocedure met Aachboun de toenmalig advocaat Grapperhaus ingehuurd, die toen nog voor het chique Allen & Overy werkte.



Volgens Aachboun heeft de CDA’er destijds bewust de kantonrechter in die ontslagzaak misleid. Grapperhaus zou een dossierstuk hebben ingebracht waarvan hij wist – of kon weten - dat dit niet helemaal correct was.