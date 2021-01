Gommers draait na alarmerende cijfers: avondklok nu toch nodig

Ook zullen er dan in totaal 1250 covidpatiënten opgenomen zijn op IC’s, is de voorspelling. Daarbovenop komen nog de non-covid-opnames, waardoor de maximale capaciteit van 1700 bedden snel bereikt is.



En van die nieuwe informatie is de IC-arts geschrokken. ,,Zojuist de nieuwe berekeningen gekregen van het RIVM-OMT en deze zien er beduidend minder goed uit dan die van afgelopen vrijdag. Het blijft een voorspelling maar het kan ook nog ruim daarboven uitkomen... We kunnen de curve afbuigen door sneller te vaccineren, maar dat is afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins. En door ons te houden aan de basismaatregelen.”



Volgens Gommers zijn de extra maatregelen bovenop de huidige lockdown vooral nodig om te zorgen dat de jeugd elkaar minder ontmoet. Die conclusie deelt het Outbreak Management Team. Data uit het VK laten bijvoorbeeld zien dat jongeren een grote rol spelen bij de razendsnelle overdracht van de Britse variant.