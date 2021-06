‘Goede gesprekken’ leiden in formatie nog niet tot doorbraak

Wopke Hoekstra schiet er zelf van in de lach. De CDA-leider vertelt na afloop van een gesprek onder leiding van informateur Mariëtte Hamer dat hij een ‘heel goed gesprek’ had, over ‘de inhoud’. Voor de zoveelste keer. Uit de mond van D66'er Sigrid Kaag klinken dezelfde teksten. ,,Ik kan deze quiz wel afmaken”, grapt ze tegen journalisten.

Net als gisteren waren er weer gesprekken, weer in duo’s. En net als gisteren mocht CDA-leider Wopke Hoekstra twee keer aanschuiven - nu één keer met VVD-voorman Mark Rutte en één keer met D66-leider Kaag. Zij zaten voor het eerst sinds het vertrek van het gevierde Kamerlid Pieter Omtzigt uit het CDA tegenover Hoekstra.

Combineren

De CDA’er wekte gisteren nog de indruk de komende tijd vooral druk te zijn met de crisis in zijn partij. Toch had hij tijd om wederom naar informateur Mariëtte Hamer te gaan. ,,Het is natuurlijk een kwestie van combineren.” Hoekstra vond het ‘volstrekt logisch’ om te komen als hij wordt gevraagd, tenzij je al zegt niet te willen meepraten. ,,Dat hebben we niet gedaan.”

Maar wat wil Hoekstra dan wel? Dat vragen de linkse partijen zich nog altijd af. Vóór de verkiezingen wilde hij nog breed draagvlak en niet optellen tot 76 zetels. Daarna wilde hij met JA21 of Volt, maar die partijen zijn niet genoeg om een meerderheidskabinet te vormen nu Omtzigt heeft aangekondigd uit de fractie te stappen. Met PvdA én GroenLinks wil hij niet, omdat de verschillen groot zijn en beide partijen ‘getalsmatig’ niet nodig zijn. En GroenLinks kwalificeerde hij ook nog als instabiel.

Bij de partij van Jesse Klaver klinkt nu al vilein dat er nu ‘nog meer reden’ is om met het linkse duo een formatiepoging te ondernemen. Als het CDA gaandeweg onverhoopt nóg meer zetels kwijt zou raken, zou de regeringscoalitie dan toch genoeg zetels behouden. ,,Dat zorgt voor nog meer stabiliteit en betrouwbaarheid.”

Volledig scherm Mark Rutte (VVD) na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer. ,,Deze gesprekken zijn nodig om vooruit te komen.” © ANP/Lex van Lieshout

Betrouwbaar

Maar VVD’er Rutte blijft – ondanks de strubbelingen bij de christendemocraten – het CDA een betrouwbare partij vinden, zei hij. Maar ‘analyseren’ waarom hij vasthoudt aan dit oordeel, ook al lijkt de partij in een diepe crisis, dáár had hij geen behoefte aan. ,,Deze gesprekken zijn nodig om vooruit te komen.”

Bij andere partijen klinkt dat deze, aftastende fase – wie wil met wie – van de formatie maar eens afgelopen moet zijn. Hamer schreef begin deze week nog aan de Tweede Kamer dat ze meer tijd nodig heeft, niemand weet hoe lang. ,,Partijen moeten nu om tafel gaan, het maakt niet uit in welke samenstelling.” Desnoods, klinkt het bij D66, komt er een tussenverslag van Hamer waarin zij zegt dat ze op de inhoud overeenkomsten met partijen ziet. Ze zou dan een combinatie van partijen kunnen suggereren die aan onderhandelingen kunnen beginnen.

Eind van de week wordt meer duidelijkheid van Hamer verwacht, vermoeden meerdere partijen. Rond de kringen van Hamer zelf wordt dat ‘nog niet verwacht’. Ook D66-leider Kaag ziet nog geen witte rook, al wordt er ‘binnenskamers heel hard gewerkt’. Als een ANP-journalist aan Kaag vraagt of dit de dag van de doorbraak is, klinkt het droogjes: ,,Nee, het is dinsdag.”

