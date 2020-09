GGD: Bron- en contactonderzoek houdt aantal besmettingen niet meer bij

De Gouw: ,,Het virus schaalt sneller op dan het snelste opschalingsplan: eind september zouden we klaar staan voor 1500 bron- en contactonderzoeken per dag, maar de besmettingen lopen al boven de 2000 per dag. En het einde is nog niet in zicht.”



Volgens de GGD-directeur is het creëren van voldoende capaciteit niet te doen omdat de ruimte ontbreekt voor de opleiding van medewerkers. Ook is er niet genoeg medische supervisie beschikbaar.



RIVM en kabinet noemden bron- en contactonderzoek eerder ‘een essentieel onderdeel van de bestrijding van de huidige COVID-19-epidemie’.



Momenteel wordt er veel gewerkt met ‘risicogestuurd’ bron- en contactonderzoek. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar nauwe contacten die risicogroepen vormen: mensen die in de zorg of op een school werken of mensen met een zwakkere gezondheid; zoals ouderen of chronisch zieken.