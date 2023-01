Gezocht: partijvoorzitter van Volt (v)

Volt bestaat pas sinds 2018 en groeide in een snel tempo naar zo’n 13.000 leden. Ondanks die grote vijver van leden, is het partijbestuur niet het enige partijorgaan waarbij problemen zijn met het vinden van kandidaten.



Ook voor de kandidatencommissie hebben zich te weinig kandidaten gemeld, en de commissie voor geschil en beroep voert volgens een woordvoerder ‘momenteel geen werkzaamheden uit’. Dat betekent ook dat het royement van oud-Volt-Kamerlid Gündogan nooit is behandeld, zo bleek vorige maand bij het hoger beroep van het kort geding dat zij tegen haar voormalige partij aanspande.



De drie overgebleven leden van de commissie geschil en beroep vinden dat zij ‘aan pariteit moeten voldoen’ om tot uitspraken te komen. Dat betekent dat er evenveel vrouwen als mannen in de commissie moeten zitten. Dat de commissie aan pariteit moet voldoen, staat overigens niet in de statuten of in het huishoudelijk reglement.