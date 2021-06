Gemeente moet weten waar arbeidsmigrant woont, vindt Tweede Kamer

VVD’er Dennis Wiersma wil dat er meer haast wordt gemaakt. ,,Gemeenten weten niet of arbeidsmigranten hier überhaupt nog zijn, waar ze wonen, of waar ze te bereiken zijn. Dat leidt niet alleen tot fraude, maar ook tot huisvesting onder barre omstandigheden of overlast. Sla de kranten er maar op na. We kunnen hier niet langer mee wachten.”

Onlangs nog werden op een boerderij in het Limburgse Linne ruim vijftig arbeidsmigranten aangetroffen die in stapelbedden sliepen die tot het dak reikten, in een ruimte zonder goede ventilatie en met tralies voor enkele ramen. In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa.

Via de wetswijziging wil de VVD gesteund door CDA, PvdA, SP, GroenLinks en fractie Den Haan het kabinet alsnog tot meer haast manen. ,,We zouden niet langer hoeven te wachten. De manier om grip op de problemen te krijgen is door arbeidsmigranten vanaf dag één te registreren bij de gemeente. Dit was ook de belangrijkste aanbeveling in het rapport van Roemer. Het is een belangrijk middel om te voorkomen dat je veertig Polen, Bulgaren en Roemenen op één adres hebt, zonder dat dit ergens bekend is en er kan worden ingegrepen bij misstanden.”