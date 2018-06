Geert Wilders: Ik ben meer een kluizenaar dan een feestnummer

De PVV-leider zegt het in het boek berustend: ,,Ik kan heel goed zonder veel sociale contacten.’’ Alsof het een gelukje is, bij zijn bestaan in isolement, zo is te lezen in Zo gek is het geworden, dat vandaag wordt gepresenteerd.



Dat schetst een beeld van een eenzame workaholic. Van zijn Hongaarse vrouw Krisztina mag het wel een onsje minder. ,,Ze heeft me nu ook verboden om ’s avonds of ’s nachts de iPad mee de slaapkamer in te nemen. Als het aan mij ligt, zit ik er om drie uur ’s nachts nog mee op schoot. Dan heb ik opeens een idee en dan app of mail ik dat direct naar een aantal collega’s.’’



Zijn persoonsbeveiliging trekt een wissel op hun privéleven. Ze hebben ‘diverse sociale contacten verloren’. ,,Zeker in het begin was dat een reden voor een aantal vrienden en kennissen om ons niet meer thuis uit te nodigen. We hebben ook vrienden gehad die niet meer thuis, maar liever in de bar van een hotel in de buurt afspraken. Zodat niemand uit de buurt wist dat ze met ons omgingen.’’



Anderen vragen of Krisztina ‘misschien alleen kan komen’. ,,Ach, ik ben ook niet een van de meest sociale types van Nederland’’, zegt Wilders. ,,Ik ben niet echt iemand die dol is op feestjes ofzo. Niet dat ik een kluizenaar ben, maar tussen die twee neig ik wel meer naar de laatste.’’