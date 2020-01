Geen versoepeling mogelijk voor medische herkeuringen CBR

ruzie asml ‘Europa is veel te naïef als het gaat om China’

11:00 De ruzie rond het Nederlandse hightechbedrijf ASML laat zien hoe problematisch onze handelsrelatie met China is. Deze kwestie zal Nederland zelf moeten oplossen, maar de roep om een krachtiger Europees Chinabeleid zwelt aan. ,,We gedragen ons nog niet naar de macht die we hebben”, zegt Europarlementariër Tom Berendsen (CDA).