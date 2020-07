Geen extra onderzoek in ‘minder minder’-proces Wilders: ‘Ik zal nooit zwijgen’

De rechtbank oordeelde vanmorgen dat de stukken die Wilders graag in het dossier had willen hebben, niet nodig zijn voor het behandelen van de zaak. Alle verzoeken zijn daarom afgewezen. Het ging onder meer om ongelakte versies van documenten die al deels in het dossier waren opgenomen.



Wilders kreeg daarop het laatste woord, en gebruikte dat om opnieuw langdurig te benadrukken ‘hoe onwerkelijk’ het is om in de rechtszaal te staan. ,,In hetzelfde gebouw als waar de Mocromaffia moest verschijnen. Maffiabazen en terroristen.’’



Hij vindt dat justitie zich de afgelopen jaren met ‘echte criminelen’ had moeten bezighouden. ,,Wat heb ik gedaan? Ik heb een vraag gesteld. Ik heb mijn vak als volksvertegenwoordiger uitgeoefend. Dit is een politiek proces over politieke uitspraken.’’



Wilders: ,,Als het moet geef ik mijn leven voor de vrijheid van dit land. Dit is mijn laatste woord. Maar ik zal nooit zwijgen.’’ Zijn laatste oproep aan het hof: ,,Laat u niet lenen voor een politiek proces.’’