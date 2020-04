Geen akkoord Eurogroep over steunpakket van 540 miljard euro: Italië en Nederland onwrikbaar

“Het ESM is het ultieme redmiddel voor als een land in ernstige financieel-economische problemen dreigt te komen. Nederland is bereid om in deze uitzonderlijke omstandigheden het noodfonds te gebruiken voor medische kosten van corona. Voor zover het ESM gebruikt wordt voor economische steun, vinden we het verstandig om een koppeling te maken met het nemen van economische maatregelen’’, lichtte minister Hoekstra na de vergadering van maar liefst zestien uur toe op Twitter.

Hij herhaalde dat Nederland tegen Eurobonds was en is. “omdat we daarmee risico’s in Europa vergroten in plaats van verkleinen. Behalve onverstandig is het ook niet redelijk; Nederland zou in dat geval garant moeten staan voor de schulden die anderen maken. De meerderheid van de eurozone-landen steunt deze lijn’’, aldus Hoekstra.