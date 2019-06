Geef de werknemer een eerlijk deel van de winst

Wat kunnen we hieruit concluderen? De economische normen deugen niet. Tijd om die te veranderen met een ‘gouden aandeel’ voor werkenden. Al dertig jaar wordt aan bedrijven alle ruimte gegeven te streven naar winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Zo is de winstbelasting in dertig jaar gehalveerd. Ook zijn onzekere contracten de nieuwe norm geworden. De gedachte was dat winst voor de bedrijven goed is voor ons allemaal. De winsten rezen inderdaad de pan uit. De 75 grootste beursfondsen maakten nog nooit zo veel winst: 66 miljard in 2018.



Tegelijkertijd merkten werknemers daar weinig van: 70 procent van de totale winst belandde in de zakken van aandeelhouders. Het aantal banen groeide amper. Sterker: bij de meeste van deze bedrijven loopt de werkgelegenheid terug. Het is door deze cijfers dat de neoliberale economen nu met de handen in het haar zitten. Want groeiende winsten blijken helemaal geen garantie voor groeiende welvaart voor iedereen. En ook voor bedrijven zelf kan een eenzijdige blik op aandeelhouderswaarde schadelijk zijn.