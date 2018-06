'Gasverbruiker gaat flink meer betalen door belastingstijging'

De energiebelasting moet de komende jaren 75 procent omhoog om te zorgen dat particulieren, bedrijven en woningcorporaties stoppen met het stoken van aardgas. Wie blijft stoken betaalt in 2030 zo'n 380 euro per jaar meer. Dat meldt de Volkskrant vandaag.

Het plan om de energiebelasting te laten stijgen wordt volgens deelnemers aan de klimaattafel van Diederik Samsom zo goed als zeker opgenomen in het Klimaatakkoord. Doel van het plan is om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent terug te dringen in 2030.

Tegenover de stijging van de energiebelasting op gas, moet de belasting op stroom juist met meer dan de helft dalen om de aanschaf van elektrische warmtepompen financieel aantrekkelijk te maken. Met hoeveel procent de belasting zou moeten stijgen of dalen, is nog onderwerp van onderzoek, zegt een woordvoerder van het Klimaatakkoord in een reactie.

Financiën

Wie aardgas blijft stoken is in 2030 zo'n 380 euro per jaar meer kwijt aan energiebelasting dan nu. De klimaattafel wil dat de energiebelasting op aardgas voor grootverbruikers procentueel evenveel stijgt als die voor de kleinverbruikers.