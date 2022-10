Gasprijsplafond weer dichterbij, Nederland wil ‘pragmatische, geen ideologische benadering’

Een algeheel gasprijsplafond op al het importgas in Europa is weer een stap dichterbij, nu de steun onder lidstaten is opgelopen tot 23 à 24. België, een van de voorstanders van het eerste uur, hoopt de komende twee weken de laatste twijfelaars over de streep te trekken.

Nederland is nog steeds een van die twijfelaars, zo bleek na afloop van een informele top van de 27 EU-staats- en regeringsleiders in Praag. Als er zo’n gasprijsplafond komt moet je zeker weten dat de prijs door toenemend gebruik niet weer omhoogschiet, aldus premier Rutte. En dat de lng-tankers die nu de Europese gasopslagtanks voor meer dan 90 procent hebben gevuld met overwegend peperduur gas, geen koers zetten naar China. Nederland, zei Rutte, zit daar ‘pragmatisch’ in, ‘niet ideologisch’. Besluiten vallen er op zijn vroegst over twee weken, als de EU-leiders, dan op een ‘echte’ top, in Brussel opnieuw bijeenkomen.

Nieuwe prijsonderhandelingen

De hoge gasprijzen en wat daartegen te doen waren het belangrijkste onderwerp op de eendaagse informele top. In algemene zin zijn alle landen het erover eens dat het energieverbruik verder omlaag moet, de leveringszekerheid gegarandeerd moet zijn en de prijzen omlaag moeten, aldus Raadsvoorzitter Charles Michel.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, aanvankelijk in het Duits-Nederlandse anti-prijsplafondkamp, is opgeschoven, maar vindt andere maatregelen vooralsnog belangrijker: nieuwe prijsonderhandelingen met ‘betrouwbare leveranciers’ zoals de VS en Noorwegen, het wegnemen van de prijspieken, het tegengaan van manipulatie en een gedeeltelijke ontkoppeling van de gas- en stroomprijs (waardoor elektrisch goedkoper wordt). Dit alles ‘als eerste stap naar een ingrijpende markthervorming’.

Daarnaast vindt ze het cruciaal dat, als Europa na deze winter zijn gasreserves opnieuw op peil moet brengen, het dat doet door gezamenlijke inkoop. Dan zouden lidstaten, elkaar onderling beconcurrerend, de prijzen niet zelf de hoogte in jagen. De vraag is of dat voor de voorstanders van een prijsplafond genoeg is, nu dat politiek zo dichtbij is. Bij gebrek aan een Commissievoorstel, vooralsnog, legden Italië, Polen, België en Griekenland vast maar een eigen voorstel voor een dynamisch prijsplafond op tafel.

Kernwapens inzetten

Diverse leiders bekritiseerden Duitsland, dat zich duur gas en enorme steunoperaties kan permitteren, maar dat daarmee de minder kapitaalkrachtige landen wel in de nesten werkt. Het bedreigt daarmee ook de interne markt, die volgens Von der Leyen tegen elke prijs overeind moet blijven. Rutte kreeg naar eigen zeggen geen kritiek van collega’s.

De Nederlandse premier wilde, zoals nogal wat andere leiders, in Praag niet ingaan op de uitspraak van VS-president Biden dat we na de jongste dreiging van Poetin om kernwapens in te zetten terug zijn op het risiconiveau van de Cubacrisis, toen de wereld aan de rand van de afgrond hing. Wel zei Rutte dat de gevolgen voor Rusland ‘catastrofaal’ zullen zijn als Poetin ’iets’ met kernwapens doet. Volgens Rutte laat het Westen zich niet intimideren, en veranderen deze dreigementen niets aan de Westerse steun voor Oekraïne.

