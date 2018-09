Gaskraan dicht: gewoon een centenkwestie

Als er één dossier is waarbij wordt gegoocheld met cijfers en bedragen, dan is het wel het gasdossier. Het kabinet draait de Groningse gaskraan dicht vanwege de veiligheid. Maar is dat wel de belangrijkste reden?



Wat niemand zag aankomen, gebeurde op 29 maart dit jaar. Minister Eric Wiebes kondigde met veel bombarie aan dat de gaskraan in Groningen stapsgewijs dichtgaat. Komend jaar wordt nog zo’n 19 miljard kuub gas uit de Groningse bodem gepompt, in 2030 moet dat naar nul. ,,Ik heb voor de Groningers gevochten”, sprak Wiebes heroïsch. ,,Dit is niet een dag voor de financiën, maar voor de veiligheid.”



In het hele land klonk gejuich. Want eindelijk nam het kabinet een besluit waarmee aan de ellendige aardbevingen een einde komt. Groningen trilde nog na van de klap bij Zeerijp, op 8 januari. Die beving – met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter – leidde tot ruim vijfduizend schademeldingen.