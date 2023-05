Ga toch fietsen: kabinet wil werknemers de auto uit krijgen

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) lanceert vandaag een overheidscampagne die drie jaar zal lopen en die Nederlanders ervan moet overtuigen vaker op de fiets te stappen. Behalve dat er begin 2025 honderdduizend werknemers extra op de fiets moeten, wil het kabinet iedereen meer aan het fietsen krijgen. In 2027 zou er 20 procent meer gefietst moeten worden dan in 2017.

Volgens Heijnen wordt er in geen land ter wereld zo veel gefietst als in Nederland: een kwart van alle verplaatsingen in ons land gaat met de fiets. Maar toch is dat te weinig. Te veel mensen pakken nu voor korte afstanden de auto, vindt het kabinet. De helft van alle autoritten is korter dan 7,5 kilometer, en een derde korter dan 5 kilometer. Via tv-spotjes en andere reclame-uitingen moeten die automobilisten worden overtuigd voortaan de fiets te pakken.

Gezonder en goedkoper

Heijnen denkt dat dat kan lukken, omdat bijna zeven op de tien autogebruikers in een gedragsonderzoek aangeeft voor korte ritten vaker de fiets te willen pakken. ,,Gezonder leven en meer bewegen staat bij het begin van elk nieuw jaar bij veel mensen bovenaan de lijst met goede voornemens’’, zegt ze. Met de campagne Da's zo gefietst wil ze die automobilisten erop wijzen dat fietsen gezonder en goedkoper is.

Vorig jaar trok het kabinet 780 miljoen euro uit voor betere fietsvoorzieningen. Het geld is bedoeld voor onder andere betere fietsstallingen bij stations en meer fietspaden om woonwijken beter bereikbaar te maken. Daarnaast is er een zak geld om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Vorig jaar steeg het aantal verkeersdoden fors: 737 mensen kwamen om door een verkeersongeval, 155 meer dan een jaar eerder. De stijging was het grootste onder fietsers van 75 jaar of ouder.

Ouderen oefenen in verkeer

Het kabinet werkt samen met provincies en gemeenten aan een plan om de fietsveiligheid te verbeteren. Dat moet eind dit jaar klaar zijn. Er is een budget van 500 miljoen euro beschikbaar voor betere verkeersveiligheid, zoals de aanleg van gescheiden fiets- en autobanen of het vervangen van rechthoekige stoepranden in schuine, zodat fietsers minder makkelijk vallen. Ook zijn er inmiddels in ruim tweehonderd gemeenten lesprogramma’s voor ouderen die tot op hoge leeftijd willen en kunnen fietsen extra te laten oefenen in het verkeer.

