FvD’er beheerde onlinegroep waarin adressen ministers werden gedeeld en bedreigingen zijn geuit

Dat schrijft NRC Handelsblad vandaag. Rond kerst stoomde een man op naar het huis van Hugo de Jonge, waarna deze beveiliging kreeg. Dezelfde man, Max van den B. (29) ging later met een brandende fakkel naar de woning van D66-leider Sigrid Kaag. Hij is hier deze week voor veroordeeld.

In de chatkanaal ‘FvD geluiden’ - op het medium Telegram- werden volgens NRC meermaals adressen gedeeld van politieke tegenstanders van Forum. Er zouden zo’n achtduizend mensen meeschrijven en lezen, waaronder het account Onrecht TV waar Van den B. deel van was.

Over De Jonge werd gesuggereerd hem een ‘kerstkaartje’ te sturen, met de tekst: „Wij weten ook waar jij woont”. Enige tijd later ging Van den B. naar diens woning. En weer wat later naar Kaag, van wie het adres ook in het kanaal was gedeeld.

Als in het kanaal een bericht over Ernst Kuipers voorbij komt, inmiddels de nieuwe coronaminister, zou iemand hebben voorgesteld hem te ‘lynchen’.

NRC schrijft ook over bedreigingen aan het adres van Volt-politicus Nilüfer Gündoğan. Die maakte in een debat melding van nare mailtjes vanuit de FvD-achterban. In de chatgroep werd daarop door de beheerder geschreven: „Wie zaait, zal oogsten, dus succes met je mailbox”. Waarop een reactie was: „Kom op jongens, er kan nog veel meer shit in die mailbox. Hunting season is open.”

De chatgroep zou los staan van de partij Forum voor Democratie. Zo staat in het kanaal te lezen: ‘Dit kanaal wordt niet bestuurd door FvD’. Toch is de beheerder van de groep een ‘provinciale coördinator’ van Forum in Noord-Brabant. Hij zou ook deel zijn geweest van het campagneteam van Forum dat met partijleider Thierry Baudet door het hele land trok met een bus als de ‘vrijheidskaravaan’.

Volgens een Forum-woordvoerder is de Telegram-groep niet aan de partij ‘gelieerd’. In 2018 zou ook zijn groep afgesproken dat die groep het logo van de partij niet zou gebruiken. Forum neemt afstand van de dreigende berichten.

Eerder kwam de partij in zware turbulentie terecht toen in er antisemitische en homofobe berichten werden gedeeld in WhatsApp-groepen. Niet lang erna scheurde de partij met het vertrek van prominente leden.