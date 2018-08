Frank de Grave en Marijke Vos benoemd bij Raad van State

De Grave zit sinds 2011 in de Eerste Kamer. In 1982 kwam hij in de Tweede Kamer. Hij werd in 1991 wethouder en locoburgemeester in Amsterdam. Hij was minister van Defensie in het tweede kabinet van Wim Kok (1998-2002).

Vos zit ook sinds 2011 in de Eerste Kamer. Ze was in 1990 de eerste voorzitter van GroenLinks. In 2002 was ze voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar de bouwfraude. In 2003 was ze enkele maanden fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks tijdens het zwangerschapsverlof van Femke Halsema. Per 1 oktober legt ze haar voorzitterschap van Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor sociaal werk, neer.