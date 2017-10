'Fracties formatiepartijen kunnen nog nee zeggen'

Een groter verschil met de formatie van vijf jaar geleden is niet denkbaar. VVD-leider Mark Rutte en PvdA-voorman Diederik Samsom smeedden toen razendsnel een akkoord, waar de meeste Kamerleden van hun partijen geen weet van hadden. De fracties moesten vervolgens onder hevige tijdsdruk het pak papier lezen én goedkeuren.



Bij de VVD moest dat zelfs binnen een halfuur tijd, schrijft oud-Kamerlid Ybeltje Berckmoes in haar recente onthullende boek. Toen Rutte tijdens de vergadering hoorde dat de PvdA-fractie al had ingestemd, vond hij dat zijn fractie nog meer moest opschieten. Anders zou het maar lijken alsof er iets mis was.



De VVD-leider schoof zelfs de woede van Edith Schippers over de inkomensafhankelijke zorgpremie vlug terzijde. Kort daarna brak in zijn partij de opstand uit over de nivellerende maatregel en moest de VVD heronderhandelen met de PvdA. Het ging ten koste van geld uit het voor de liberalen geliefde potje voor verkeersprojecten.