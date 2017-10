Fracties CDA, D66 en CU stemmen in met regeerakkoord, VVD zit aan toetje

,,De fractie is enthousiast en heeft gezien dat er veel van het CDA in het regeerakkoord is gekomen'', aldus Sybrand Buma namens zijn partij. Hij was de eerste van de vier fractieleiders van de onderhandelende partijen die zijn fiat gaf. Wel zal hij morgenochtend aan de onderhandelingstafel ,,nog een paar kleine dingen inbrengen’’ bij informateur Zalm.



D66 trad daarna als tweede partij naar buiten. Pechtold heeft van zijn negentien koppen tellende fractie groen licht gekregen. Pechtold, op de stoep van zijn partijbureau: ,,De fractie is akkoord gegaan. Morgen bij de informateur de allerlaatste punt achter het regeerakkoord zetten.’’ Er zijn nog wat kleine dingen, maar geen zaken waar we niet uitkomen, verwacht Pechtold.



Lees door onder de tweet.