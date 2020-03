Foutenfestival met belastingen duurt voort: verkeerde percentages gehanteerd

Voor de derde keer in een week heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën de Kamer geïnformeerd over een fout met de belastingen. Ditmaal trekt hij aan de bel omdat bij de berekening van de voorlopige aanslagen over 2019 en 2020 verkeerde percentages zijn gebruikt.

Het gaat daarbij om percentages die worden gebruikt om te bepalen hoeveel belasting verschuldigd is over inkomsten uit vermogen. De Belastingdienst gaat daarbij uit van een fictief behaald (forfaitair) rendement over verschillende vermogenscategorieën.



In 2019 blijkt het zogeheten verondersteld rendement op beleggen te zijn vastgesteld op 5,6 procent terwijl het 5,59 procent had moeten zijn. In 2020 kregen belastingplichtigen te horen dat er werd gerekend met 5,33 procent rendement, terwijl het 5,28 procent had moeten zijn. Voor spaargeld hanteerde de fiscus over 2019 wél het juiste percentage, maar over 2020 niet: in de voorlopige aanslag werd gerekend met 0,06 procent terwijl dit 0,07 procent had moeten zijn.

Gevolgen ‘zeer beperkt’

Vijlbrief kondigt aan dat de correcte percentages alsnog via een ministeriële regeling in de wet zullen worden opgenomen. Op korte termijn wordt het aangifteprogramma van de Belastingdienst aangepast. Mensen die voor die tijd al aangifte hebben gedaan, kunnen een verrekening verwachten in hun definitieve aanslag.

Volgens Vijlbrief zijn de gevolgen van de onjuiste percentages ‘zeer beperkt’. Wie in 2019 tot 71.650 euro aan vermogen had, kan gemiddeld een correctie verwachten van 24 eurocent. In 2020 gaat het voor dezelfde groep om gemiddeld 72 cent.

Miljonairs krijgen meer terug: wie vorig jaar een miljoen of meer op de bank had staan, is gemiddeld ruim 62 euro minder belasting verschuldigd. Voor 2020 gaat het om zo’n 300 euro.

Derde keer

Het is de derde keer in een week tijd dat Vijlbrief de Kamer verwittigt over fouten met belastingen. Zo bleek vorige week dat de fiscus belastingschulden heeft laten verjaren en dat die bedragen als gevolg daarvan niet meer ingevorderd kunnen worden. Gisteren nog meldde Vijlbrief dat de Belastingdienst tussen 2014 en 2018 ten onrechte 31 miljoen euro aan aanmaningskosten heeft geïnd.

Daarnaast erkende Financiën eind vorige week dat de Belastingdienst jarenlang tienduizenden burgers op een speciale lijst heeft gezet met een registratiesysteem dat niet voldoet aan nieuwe privacywetgeving.

De woordvoerster van Vijlbrief dat de fout met de percentages in de voorlopige aanslagen niet de Belastingdienst valt aan te rekenen maar het ministerie. ,,In dit geval heeft de Belastingdienst juist supersnel geschakeld", stelt zij.