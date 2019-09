Forum zakt dieper weg in peilingen: weer zeven zetels verlies

Forum voor Democratie zakt deze maand fors weg in de peilingen. De partij van Thierry Baudet zakt van 18 zetels in juli naar 11 nu, blijkt uit de De Peiling van EenVandaag en Ipsos. Niet eerder leverde de partij zoveel zetels in. Kiezers blijken vooral teleurgesteld over het voortdurende geruzie in de partijtop.

Het is niet voor het eerst dat Forum in de peilingen daalt: sinds april is het aantal zetels al gehalveerd. Vlak daarvoor stond de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen nog op 25 zetels. In mei waren dat er nog 22, in juni 21, in juli 18, en nu dus nog maar 11. Daarmee is Forum weer terug op het niveau van begin dit jaar.

Kiezers zijn volgens EenVandaag vooral teleurgesteld over al het gesteggel dat er in de top van de partij is. Zo is de rel rond het royement van prominent Henk Otten een belangrijke reden om Forum links te laten liggen, blijkt uit een rondgang onder meer dan 3000 Forum-stemmers. Ook vindt een deel dat de partij zijn beloften niet waarmaakt en dat leider Baudet meer met zichzelf bezig is dan met het partijprogramma.

Het is overigens niet zo dat de teleurgestelde kiezers overstappen naar de nieuwe partij van Henk Otten. Slechts 1 op de 10 Forum-stemmers heeft interesse in zijn initiatief, dat overigens ook nog geen naam of programma heeft. De meeste afhakers weten op dit moment niet waar ze op zouden stemmen. Een deel kiest voor de PVV, die deze maand met vier zetels stijgt in de peilingen.

Bekijk hieronder de volledige peiling van EenVandaag en Ipsos: