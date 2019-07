Forum voor Democratie gooit Henk Otten uit de partij

Forum voor Democratie heeft senator Henk Otten geroyeerd. In een persbericht beschuldigt de partij hem van ‘vermoedelijke fraude met overheidssubsidie voor politieke partijen’. Otten is woedend en zegt zijn zetel in de Eerste Kamer niet op te geven.

Otten is mede-oprichter van de partij en ligt al langer in de clinch met zijn partijleider Thierry Baudet. Nadat Otten in een interview openlijk kritiek had op Baudet, werd Otten uit het partijbestuur gezet. Ook maakte de partij bekend dat Otten in het verleden een keer een betaling aan zichzelf zou hebben gedaan uit de partijkas voor allerlei werkzaamheden zonder dat daar toestemming voor was gegeven. Dat geld is overigens terugbetaald.

De nieuwe beschuldiging gaat een stap verder. De partij – die verder elke verdere toelichting weigert – stelt in een persbericht dat zij het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gewaarschuwd dat er mogelijk malversaties hebben plaatsgevonden met subsidiegeld. Ook is beslag gelegd op de bankrekening van een toeleverancier die een valse factuur zou hebben ingediend.

De partij heeft bij het opmaken van de jaarrekening over 2018 een intern onderzoek ingesteld. Daarbij kwamen naar eigen zeggen ‘malversaties’ aan het licht. Volgens een accountant is er geen deugdelijke administratie gevoerd en is geen verantwoording afgelegd voor ‘aanzienlijke contante betalingen van leden en andere supporters van Forum voor Democratie die tijdens bijeenkomsten in het land boeken en promotieartikelen kochten’.

Otten was in die periode penningmeester. Volgens het partijbestuur is nu gebleken dat hij in die periode een ‘ongeoorloofde betaling aan een relatie heeft gedaan’. Die is teruggevorderd en inmiddels weer terugbetaald. Ook zou een samenspanning aan licht zijn gekomen met de toeleverancier die de valse factuur indiende. Reden om het lidmaatschap van Otten op te zeggen.

‘Smaad’