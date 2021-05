Forum scheurt in tweeën: Van Haga, Smolders en Ephraim scheiden zich af van fractie

Forum voor Democratie scheurt in tweeën: de Tweede Kamerleden Wybren van Haga, Hans Smolders en Olaf Ephraim scheiden zich af van fractie. De breuk is ingegeven door de ophef rond de bekritiseerde ‘bevrijdingsposter’, Baudet zegt het vertrek ‘te betreuren’. ,,Juist in deze tijd.”

Het is een forse klap voor leider Thierry Baudet, waar het gaat om de nummers 2, 3 en 4 van de fractie. Het drietal gaat zelfstandig verder in de Tweede Kamer.

In een verklaring schrijft Van Haga dat er ‘binnen de fractie’ een ‘verschil van inzicht is ontstaan over de manier waarop politiek bedreven wordt'.

Volgens Hans Smolders heeft dat te maken met de veelbesproken ‘bevrijdingsposter’ die de partij laatst propageerde, met diverse verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Baudet riep op om van 5 mei (Bevrijdingsdag) een demonstratie tegen het coronabeleid te maken. ,,Dat heeft geen enkel nut", zegt Smolders in een toelichting tegen het Brabants Dagblad.

Van Haga liet eerder ook al weten dat hij de poster niets vond, Baudet zette daarop juist de hakken in het zand: ,,Ik ben de kapitein van dit schip", zei hij. Dat laatste is blijkbaar verkeerd gevallen bij het trio dat zich nu afsplitst.

Solo

De vertrekkers verwijten Baudet ‘solistisch’ optreden. Smolders noemt de ontstane situatie ‘onwerkbaar’. ,,Omdat we iets opgelegd krijgen. Wij willen niet langer verrast worden door zaken als die posters. We hebben geprobeerd het binnenskamers op te lossen. Maar er is geen vertrouwen meer dat we hem (Baudet, red.) kunnen beteugelen. Hij doet veel goed, maar hij luistert niet. Dit speelt al weken. Gisteravond hebben we besloten dat het onmogelijk was om hier nog uit te komen.”

Een essay dat Baudet enkele dagen geleden schreef, was de druppel. Dat ging onder andere over ‘het nut van ophef’. De partijleider sloot af met de zinnen: ‘Dus FVD zal ophef zijn - of zal niet zijn. Enjoy the ride’. Dat laatste willen de drie vertrekkers dus niet. Smolders: ,,Ophef is goed, dat willen wij ook, maar wél ver de inhoud. Over de toeslagenaffaire, de huizen in Groningen, noem maar op. Ophef mag geen doel op zich zijn. Dat leidt alleen maar af van waar we mee bezig willen zijn.”

‘Geen ruzie’

Smolders, die naar eigen zeggen de breuk niet zag aankomen, benadrukt diverse malen dat er 'geen sprake is van ruzie' met Baudet. ,,Het is in onderling overleg gegaan. Hij doet het op zijn manier, wij op de onze." Hoe? Het Forum-partijprogramma blijft voor de nieuwe fractie (die nog geen naam heeft) leidend, stelt de voormalig chauffeur van Pim Fortuyn.

Forum voor Democratie laat weten het vertrek van de drie te betreuren. ,,Juist in deze tijd", schrijft de partij in een verklaring. ,,Waarin Forum de enige echte oppositiepartij in de Tweede Kamer is en de enige brede stem tegen het huidige verwoestende kabinetsbeleid."