Forum heeft probleem in provincie: te weinig kandidaten die er wonen

In Flevoland won Forum 8 plekken in de Provinciale Staten, maar er staan ‘slechts’ zeven kandidaten op de lijst die er daadwerkelijk wonen. De nummers 8, 9 en 10 op de lijst wonen in Noord-Holland. Probleem is echter: deze drie kandidaten haalden ook een zetel in hun thuisprovincie. Eén van hen zal dus toch de oversteek moeten maken naar Flevoland. En dat moet snel ook: bij de installatie tot Statenlid moet iemand echt al in de provincie wonen. Vaak is dat dus al na acht dagen na de verkiezingen.