Forum en PVV besturen in Limburg al mee: Thierry's tweets doen er niet toe

Tweede Kamer wil tegemoetko­ming voor gestrande reizigers

2 april De Tweede Kamer wil dat het kabinet gestrande toeristen financieel tegemoetkomt. Zij maken nu hoge kosten door langer verblijf in het buitenland dan gepland of komen in financiële problemen door de eigen bijdrage die voor repatriëring geldt. Een gezin met twee kinderen dat buiten Europa vastzit, is daardoor 3600 euro kwijt om terug te komen.