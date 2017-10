Forse lastenverlichting voor kleine ondernemers

,,We praten over een lastenverlichting van 10 procent voor kleine ondernemers'', zegt Hans de Boer voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW. ,,Het gaat om de ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen. Dat zijn onder andere de eenmanszaken en kleine zelfstandigen. Als je de zzp'ers er bij rekent praat je over een miljoen ondernemers die profiteren van de lastenverlichting''.

De verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting (vpb) is ook goed gevallen. Het scheelt de bedrijven geld, maar het is ook goed voor het vestigingsklimaat zegt De Boer. ,,Er is internationaal concurrentie op het vpb-tarief. Met een tarief van 16 en 21 procent doen we mee internationaal''.

De blijdschap van de werkgevers is opmerkelijk. Per saldo gaan de lasten voor het bedrijfsleven licht omhoog door het regeerakkoord. ,,De verlaging van het tarief van de vpb wordt door de bedrijven zelf betaald. Maar dat was in het verleden niet anders'', geeft De Boer als verklaring.

Het midden- en kleinbedrijf is blij met de aandacht voor de bedrijven. Niet eerder is er in een regeerakkoord zoveel aandacht geweest voor het midden- en kleinbedrijf, meent Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland. ,,Ik ben blij dat het nieuwe kabinet er staat en dat het stappen zet om het werkgeverschap weer aantrekkelijker te maken en bijvoorbeeld de door ons bepleite MKB-toets invoert."

Positief vinden de werkgevers dat het kabinet 'inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het rigide ontslagrecht een grote belemmering' is voor werkgevers om mensen aan te nemen. ,,Goed is ook dat het kabinet de waarde van zzp’ers voor onze samenleving erkent.”

De combinatie van maatregelen op het gebied van ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid moet, zo denken zij, méér ruimte gaan geven aan werkgevers en ondernemers om mensen werk te bieden.

Volgens werkgeversvoorman Hans de Boer van VNO-NCW is het wel belangrijk dat de plannen nu verder worden uitgewerkt ’zodat we vaart kunnen blijven maken voor de toekomst van het land’. De werkgevers verwelkomen de extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het zogeheten topsectorenbeleid.

Btw

Wel denken de drie dat het kabinet de verhoging van het lage btw-tarief beter achterwege had kunnen laten. Van Straalen: ,,Een aantal sectoren krijgt te maken met de negatieve effecten hiervan."