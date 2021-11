Formerende partijen druk met lobbyen in Eerste Kamer: ‘Gaat eerder linksaf dan rechtsaf’

Kabinet gaat voetbalge­weld en overlast in en rond stadions harder aanpakken

Het kabinet gaat voetbalgeweld en overlast in en rond stadions harder aanpakken. Zo moeten in alle stadions straks geavanceerde camera’s hangen die vandalen kunnen herkennen. Ook komt er een app waarmee hooligans die al een stadionverbod en een meldplicht hebben, kunnen aantonen dat ze niet in de buurt van hun club zijn.

20 november