Formatie is een puzzel met veel mitsen en maren

Mark Rutte sms’te gisterochtend Sigrid Kaag. Een paar berichtjes en een telefoontje later waren de leiders van VVD en D66 eruit. We trekken samen op in de zoektocht naar partners. Niet één, maar twee ‘verkenners’, van iedere partij één, gaan met de andere partijen in de Tweede Kamer praten over mogelijke kabinetsdeelname. Kasja Ollongren voor D66, Annemarie Jorritsma voor de VVD.