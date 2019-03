Fittie in Brabant: Forum schudt provincies op

De overdonderende entree van Forum voor Democratie (FvD) brengt alle provinciehuizen in beroering. Zittende Statenleden vragen zich af met wie ze te maken krijgen. En in Brabant is het meteen hommeles tussen FvD en D66.

Dat blijkt uit een rondgang langs de regionale media. In Brabant is daags na de verpletterende overwinning een fittie ontstaan tussen de Tilburgse D66-wethouder Marcelle Hendrickx en haar stadgenoot Hans Smolders, die als lijstduwer op de Brabantse lijst van Forum stond. Smolders is woest over een tweet van Hendrickx. Zij schreef woensdagochtend het volgende: ‘Ik hoop dat mensen in Tilburg zich realiseren dat een stem op Hans Smolders, lijstduwer Forum voor Democratie, een stem tegen onze inclusieve stad is. Het is een stem voor racisme, afbraak rechtsstaat, haat en verdeeldheid. Dat heeft Baudet afgelopen weken weer duidelijk laten zien.’

Artikel gaat verder onder de tweet

,,Onacceptabel dat een wethouder een raadslid onterecht in verband brengt met racisme’’, spuwt Smolders zijn gal bij het Brabants Dagblad. De voormalig chauffeur van Pim Fortuyn heeft een spoeddebat aangevraagd in de Tilburgse gemeenteraad en roept Hendrickx op de eer aan zichzelf te houden.

In andere provincies vragen Statenleden en gedeputeerden van andere partijen zich af met wie ze straks te maken krijgen, simpelweg omdat ze de kandidaten van het Forum van Thierry Baudet niet kennen.

,,Ik weet niet wie het zijn’’, zei de Gelderse VVD-lijsttrekker Jan Markink gisteravond bijvoorbeeld tegen De Gelderlander. ,,Als je ze links laat liggen, zeggen ze: ‘Zie je wel, daar heb je weer het partijkartel’. Dus linksom of rechtsom doen we het niet goed. Maar ik wil wel graag zakendoen met mensen van wie ik wat weet.’’

Geen idee

Dezelfde geluiden zijn op te tekenen in Groningen. Een commentator van RTV Noord ‘durft te stellen dat veel mensen helemaal geen idee hebben wat Forum wil met Groningen’. Dat uitgerekend een partij die vóór gaswinning is hoog scoort in de provincie zorgt voor gefronste wenkbrauwen.

Volledig scherm Het Zeeuwse team van Forum voor Democratie, met vierde van links Thierry Baudet. © Camile Schelstraete

Ook in Limburg boekte Forum grote winst, maar het CDA van lijsttrekker Ger Koopmans werd de grootste partij. Koopmans wil kijken of samenwerking met FvD mogelijk is. Eenvoudig zal dat niet worden, afgaande op zijn reactie bij de regionale omroep L1 : ,,We gaan nu kijken of het onmogelijke te verenigen is in Limburg. Wat ik daarmee bedoel? Vult u maar in...!’’

De lijsttrekker van de Zeeuwse FvD-afdeling laat in de PZC van zich horen. Fred Walravens eist een plek op in het college. ,,We zijn niet in de Staten gekozen om aan de zijlijn te blijven staan. We steken onze hand uit naar de andere partijen.’’ Walravens stelt dat de kandidaten van Forum wel degelijk ervaring hebben, iets wat door andere partijen en Zeeuwse media wordt betwijfeld. ,,We brengen juist ontzettend veel ervaring mee en hopen dat we de kans krijgen dat te laten zien en dat andere partijen niet een soort van blokkade opwerpen.’’