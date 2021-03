Fitnessbranche luidt noodklok: meeste sportclubs zijn technisch failliet

Han de Hair, voorzitter Vereniging van Exclusieve Sportcentra: ,,Het is frustrerend dat 4000 sport- en fitnessondernemers in Nederland hun vak niet mogen uitoefenen in een tijd dat het juist zo hard nodig is om met weerstand en vitaliteit bezig te zijn. Het is niet uit te leggen dat fastfoodketens, slijterijen en snoepzaken door het kabinet als essentieel worden gezien, maar de professionals op gebied van leefstijl en preventie niet. Dit is onbegrijpelijk en volstrekt onacceptabel.”



De branche constateert dat steeds meer leden afhaken. ,,De grote aantallen afhakers zijn juist de mensen die de meeste moeite hebben om met enige regelmaat te bewegen en zullen ook op de lange termijn weer moeilijk aanhaken.” Ontslagprocedures, sluitingen en faillissementen nu en in de nabije toekomst zijn niet meer te ontlopen, is de volgende wrange conclusie.



Ronald Wouters, algemeen directeur van branchevereniging NL Actief: ,,De actie is een uiterste poging om politiek Den Haag wakker te schudden over het belang van opening.” Een woordvoerster laat weten dat de fitnessbranche zich nog beraadt op eventuele juridische stappen. ,,We sluiten dat niet uit.”