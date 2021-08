Felle kritiek op blokvorming PvdA en GroenLinks: ‘Laat dit een grap zijn’

Hoogleraar Sent knokt mee in voorzit­ters­strijd PvdA

20 juli PvdA-senator Esther-Mirjam Sent mengt zich in de strijd om het partijvoorzitterschap van de PvdA. De hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan Radboud Universiteit is de zwaarste kandidaat tot nu toe. Ze was voorzitter van de recentste PvdA-verkiezingsprogrammacommissie.