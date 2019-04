Familie Anne Faber geeft Hiddema gelijk over ‘gruwelijke details’ in debat

Paniek

De moeder van Anne liep uit de zaal van de Tweede Kamer weg toen dat gebeurde. ,,Hiddema had gewoon moeten zeggen wat hij wilde. Hoe pijnlijk ook, alles wat hij zei, klopte. Het allerergste vind ik wegkijken en doen alsof het allemaal maar een abstract gebeuren is. Zo geef je iedereen de mogelijkheid om het niet te hoeven weten. We moeten het beest in de bek kijken,” zegt Wim tegen De Volkskrant. ,,Je zag meteen de shock in de Kamer, toen ze dit hoorden. Het was bijna paniek. Dat is een teken dat er iets niet in de haak is, dat politici onvoldoende geïnformeerd zijn. Zelf ben ik niet naar het Kamerdebat gegaan omdat ik al wist wat er zou gebeuren. Dat er niet genoeg doorgevraagd zou worden en dat de echte verantwoordelijken ermee weg kwamen: de bestuursvoorzitter van Fivoor (de kliniek in Den Dolder, red.), de directeur van de gevangenis in Vught, de rechters.’