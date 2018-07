Extra mankracht tegen nijpend tekort aan psychische hulp

Verder kunnen professionals in de geestelijke gezondheidszorg extra bij- en nascholing volgen. En de beschikbare mensen worden in de toekomst beter ingezet door fors minder administratieve rompslomp, is de afspraak.



Blokhuis: ,,We willen dat iedereen, ook mensen met psychische problemen, zoveel mogelijk meedoet in de samenleving zonder stigma. Daarbij past een moderne en flexibele geestelijke gezondheidszorg. De juiste zorg op de juiste plek."