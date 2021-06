Extern onderzoek naar Sywert-deal: ‘Onderste steen moet boven’

Vandaag of morgen stuurt Van Ark details over het nieuwe externe onderzoek naar de Tweede Kamer, vertelde ze na afloop van het corona-overleg op het ministerie van Algemene Zaken. ,,De onderste steen moet boven”, meldt haar woordvoerder. Volgens de minister is het van belang dat ook ‘het overheidshandelen’ rond de mega-deal wordt onderzocht.

Na wekenlang uithalen richting de media en zwijgen over de inhoud deed Van Lienden gisteren bij Buitenhof alsnog een boekje open. In het kort luidt zijn verklaring: de verkoop van 40 miljoen mondmaskers voor ruim 100 miljoen euro deugt juridisch wel, maar het profijt is moreel-ethisch niet in de haak. Hij hield er een excessief bedrag (9 miljoen euro) aan over terwijl hij zelf steeds suggereerde ‘om niet’ te werken. Dat is ‘onuitlegbaar’, zei hij zondag.

Saillant waren zijn uitspraken over de politiek adviseur van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid): volgens Van Lienden wist die partijgenoot dat hij winst zou maken. ,,Ik denk dat ik dat wel heb verteld, dat moet over tafel zijn gegaan.”

De adviseur wil desgevraagd tegen deze nieuwssite niet veel kwijt over de kwestie. ,,Ik verwijs naar antwoorden op de eerdere Kamervragen. Eind maart en begin april is er contact geweest, daarna is hij doorverwezen. In die periode wist hij zelf nog niet dat hij winst ging maken. En daarna hebben we geen contact meer gehad.” Zo ontkent de adviseur van De Jonge dat hij geweten heeft van de miljoenenwinst, Van Lienden merkte zelf immers pas ‘in mei, juni, juli’ dat hij en zijn compagnons serieus geld zouden verdienen aan de order, vertelde hij in Buitenhof.

Volledig scherm Minster voor Medische Zorg Tamara van Ark (VVD). © Guus Schoonewille.

Meer vragen

Na nieuwe onthullingen vuren D66, PvdA en CU alweer extra schriftelijke vragen op Van Ark af. Partijen willen meer documenten zien. Ook willen ze weten of de mondkapjes nog wel nodig waren, waarom het LCH negatief adviseerde en hoe Van Lienden zo makkelijk binnenkwam bij de top van het ministerie. Met het externe onderzoek hoopt Van Ark op veel van die vragen antwoord te geven. Wanneer het onderzoek afgerond moet zijn, is niet duidelijk.

Ondertussen bekijkt ook het CDA ‘of Van Lienden de partij heeft ingelicht’. Van Lienden stelde in de talkshow dat hij de integriteitscommissie in het najaar op de hoogte had gebracht van zijn miljoenenwinst, maar die commissie van het CDA ontkent dat. Nu wordt bekeken of, hoe en bij wie de coauteur van het verkiezingsprogramma de kwestie heeft gemeld.

In het coronadebat donderdag nam de bewindsvrouw een voorschot op de verklaring waarom de rode loper uitging voor Van Lienden. ,,Er wordt de hele tijd gesproken over politieke partijen (Van Lienden schreef mee aan het CDA-programma, red.), maar ik sluit ook niet uit dat het feit dat iemand zoveel publiciteit zocht en op zoveel plekken liet weten dat hij het zelf beter kon, een rol heeft gespeeld. Maar ik wil niet gissen. Ik wil het uitzoeken.”

