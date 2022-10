Experiment: inwoner doneert tientje bij raadsverkiezingen aan partij

‘Geen facturen, bonnetjes, niks’: was Haagse politicus Richard de Mos creatief met fondsen of corrupt?

Politicus Richard de Mos (46) is een volksheld in Den Haag, maar justitie verdenkt hem van omkoping en vriendjespolitiek. Zeker een ton aan donaties voor zijn partij is als verdacht bestempeld. Komende week moet hij zich verantwoorden voor de rechter.

8 oktober