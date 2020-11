Exodus bij Forum: criticasters stappen uit partij

Pouw-Verweij en Nanninga blijven wel hun politieke functie bekleden, maar onder eigen vlag. Nanninga blijft lid van de Amsterdamse gemeenteraad, de Staten van Noord-Holland en de Eerste Kamer. Ook Pouw-Verweij behoudt haar zetel in de senaat.



Eerdmans en Vlaardingerbroek waren net als Pouw-Verweij kandidaten voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, maar zien daar dus van af.



In de verklaring zeggen de vier dat ze geen lid willen zijn van een partij die ‘extremistische opvattingen duldt’. ,,We zijn zeer teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken. Hij stelde zich keer op keer onberekenbaar en volledig solistisch op. Interne kritiek – die wij altijd hebben geleverd in het belang van de goede naam van onze partij – heeft helaas dus niets opgeleverd.”