Excuus Rutte over abortuspil: Ik heb hier zitten prutsen

,,Het was een fout'', zei Rutte. ,,Ik heb hier zitten prutsen, en ga proberen dat in de toekomst tot een minimum te beperken.''



Het vorige kabinet wilde nog dat vrouwen de abortuspil ook bij de huisarts kunnen krijgen. Rutte werd midden oktober in een debat gevraagd of de nieuwe coalitie hier andere afspraken over had gemaakt.



Aanleiding voor PvdA-leider Lodewijk Asscher om hiernaar te vragen was berichtgeving van het Nederlands Dagblad en later ANP en Trouw. Die hadden na rondvraag bij de coalitiepartijen gemeld dat de abortuspil niet bij de huisarts beschikbaar wordt.