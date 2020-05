Ex-VVD’er Van Haga sluit zich aan bij Forum voor Democratie

Rekenkamer ziet willekeur bij reisadvie­zen: ‘Niet te volgen’

20 mei De reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn niet consequent, stelt de Algemene Rekenkamer. In het ene land leiden gevaar voor aanslagen of ontvoering tot een negatief reisadvies, terwijl dat bij andere landen tot minder strenge adviezen leidt. Ook wegen de adviezen wegens extreme weersomstandigheden of gezondheidsrisico’s niet altijd op dezelfde manier mee. Bij een verslechtering in een land wordt de toelichting niet binnen 24 uur aangepast – zoals het doel is – maar dat gebeurt gemiddeld pas zeven dagen later.