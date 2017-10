Ex-PVV'er Heemels in beroep tegen celstraf voor stelen uit partijkas

Volgens Heemels' advocaat Geertjan van Oosten heeft de rechtbank te weinig rekening gehouden met de drank- en drugsverslaving van Heemels. Volgens de rechtbank drukte hij zo'n 177.000 euro achterover uit een fonds voor de ondersteuning van de Limburgse PVV-Statenfractie. Daarmee bekostigde hij drugs, drank en een luxe leventje.



De rechter is volgens Van Oosten echter voorbijgegaan aan het feit dat Heemels een 'vreselijk leven onder invloed van een zware verslaving' achter de rug had. ,,En daar moet wel rekening mee worden gehouden'', aldus Van Oosten.



Parkeergarage

Heemels vertelde in een interview met de Volkskrant dat hij cocaïne liet bezorgen in de garage van de Tweede Kamer. Zijn verslaving bereikte in die periode een dieptepunt. ,,Op het laatste gebruikte ik vijf gram per dag. Zelfs dealers vroegen soms of het allemaal voor mij was.''



PVV-leider Geert Wilders noemde de veroordeling van Heemels 'niet meer dan terecht'. ,,Het is puur fraude. De werkdruk is geen excuus voor het achteroverdrukken van belastinggeld."