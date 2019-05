Europese verkiezingswinst opsteker voor Kurz, maar motie van wantrouwen ligt klaar

De Sociaaldemocraten zijn tweede geworden bij de verkiezingen op grote afstand van de conservatieve ÖVP van Kurz. Ze kregen 23,4 procent van de stemmen. De populistische FPÖ kreeg 17,2 procent van de stemmen.



Kurz ziet zichzelf als slachtoffer in de regeringscrisis. De FPÖ was genoodzaakt uit de coalitie te stappen nadat een video uit 2017 naar buiten kwam. In het filmpje is te zien dat de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ) op Ibiza met een vrouw overlegt die zich presenteert als Russische investeerder. Strache praat onder meer over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne.