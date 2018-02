Europees pensioen: 'uitkomst voor zzp'ers'

De nieuwe verzekering - die individueel, vrijwillig en aanvullend wordt - heeft wel dringend regels nodig, aldus In 't Veld. Amerikaanse en Canadese verzekeraars zijn de Europese markt al aan het besnuffelen. Er zijn zelfs al bitcoinplannen. ,,We moeten oppassen voor cowboyproducten'', zegt ze. Aanbieders moeten degelijk zijn, premiebetalers moeten ervan op aan kunnen dat hun inleg veilig is en ze minstens hun kapitaal terugkrijgen. Belangrijk is wel dat lidstaten die meedoen het PEPP fiscaal een duwtje in de rug geven.



Omdat In 't Veld straks namens het Europees parlement de onderhandelingen met de lidstaten voert, is ze eerst begonnen de commissievoorstellen flink aan te scherpen. De verplichting het product in alle lidstaten aan te bieden is geschrapt, wat de kansen van kleinere aanbieders verhoogt. Consumentenorganisaties worden nauw betrokken bij de planopzet. Premiebetalers krijgen meer productinformatie, moeten elk moment van aanbieder kunnen wisselen, moeten bij hun eigen nationale toezichthouder terechtkunnen en moeten zich bij klachten grensoverschrijdend kunnen organiseren.