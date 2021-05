Europees Parlement stelt ultimatum: Commissie moet ingrijpen tegen Polen en Hongarije

,,We hebben geen andere keus”, aldus negen Europarlementariërs, onder wie de Nederlanders Sophie in ’t Veld (D66) en Lara Wolters (PvdA), in een pittige verklaring. Na jaren soebatten kreeg het Europees Parlement eind vorig jaar gedaan dat de commissie voortaan lidstaten die stelselmatig democratie en rechtsstaat ondermijnen, financieel kan afstraffen door hen niet langer te laten putten uit de Europese miljardenfondsen. De Europese Commissie heeft die mogelijkheid sinds 1 januari, maar maakt er dus al bijna zes maanden geen gebruik van. Er is zelfs nog geen waarschuwende brief de deur uit, de eerste stap in het proces.

'Failure to act’

In maart waarschuwde het parlement al dat wanneer de commissie tegen 1 juni nog niks zou hebben gedaan, het parlement dat zou beschouwen als een ‘failure to act’, een weigering om in te grijpen, en dat het parlement de commissie dan voor de rechter zou dagen.

Dat er reden is om op te treden lijdt volgens de parlementsleden geen twijfel. ,,Het Europese Hof van Justitie signaleert regelmatig ernstige inbreuken op de rechtsstaat in meerdere lidstaten, met name Polen en Hongarije. De commissie zelf doet dat ook en fraudewaakhond Olaf zegt dat de Europese begroting gevaar loopt. Er is dus geen enkel excuus voor de commissie om het gebruik van haar nieuwe instrument langer uit te stellen.”

Beter wapen

In de vorige commissie was EU-commissaris Frans Timmermans de rechtsstaatbewaker. Hij kon enkel terugvallen op een zeer beperkt verdragsartikel dat het mogelijk maakt lidstaten bij wangedrag hun stemrecht in Brussel af te pakken, maar dat ‘nucleaire wapen’ was alleen in stelling te brengen als alle lidstaten, op de betrokken lidstaat na, daarmee instemden. Dat maakte de commissie zo goed als machteloos. Nu de nieuwe Europese Commissie – waarin de Belg Didier Reynders deze taak van Timmermans overnam - een veel beter wapen heeft, moet ze dat ook inzetten, aldus de negen Parlementariërs.

